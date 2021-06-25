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Росіянам не радять їхати у США через "високу небезпеку"

П'ятниця, 25 червня 2021, 07:50

МЗС Росії попереджає своїх громадян про "високу небезпеку" під час їх поїздок у США і країни, що мають з Вашингтоном угоди про видачу.

Джерело: МЗС Росії

Дослівно: "Останнім часом на тлі загострення з вини США двосторонніх відносин подібне переслідування наших співгромадян набуло характеру справжнього полювання.

Демонстративно ігноруючи юридичні механізми російсько-американського Договору 1999 року про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, спецслужби і правоохоронні органи США використовують нечесні методи для стеження за які виїхали в зарубіжні поїздки росіянами, а також для їх арешту або навіть відкритого захоплення у взаємодії з силовиками відповідних країн".

"Будь-який громадянин Російської Федерації, що виїжджає за кордон, повинен повністю віддавати собі звіт в тому, що проти наших людей, незалежно від їх поглядів, застосовується свідомо упереджений підхід американської судово-пенітенціарної системи, що керується ксенофобським принципом "З Росії – значить винен".

"Але обставини такі, що з урахуванням непередбачуваності поведінки американських правоохоронців, а також візової дискримінації, що практикується в відношенні росгромадян, з багатьох точок зору, краще утримуватися від поїздок в США і залежні від них треті країни, включаючи ті з них, які мають з Вашингтоном угоди про екстрадицію".

"... настійно рекомендуємо ретельно зважувати ризики при плануванні виїздів за кордон, особливо якщо є підстави припускати наявність "особливого інтересу" до себе з боку спецслужб і правоохоронних органів США".

Деталі: У МЗС Росії нагадали, що за минулі два роки за запитами Вашингтона в різних європейських країнах "були схоплені близько 20 громадян Російської Федерації, а всього в жорна американського карального правосуддя потрапили понад 60 людей".

Крім США, куди не рекомендують їхати росіянам, 110 країн.

Нагадаємо: Уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав.

Українська правда
Теми: РосіяСША


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