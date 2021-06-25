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Россиянам не советуют ехать в США из-за "высокой опасности"

Пятница, 25 июня 2021, 07:50
Россиянам не советуют ехать в США из-за высокой опасности

МИД России предупреждает своих граждан о "высокой опасности" во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

Источник: МИД России

Дословно: " В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты.

Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран".

" Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен".

"Но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции".

"...настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США".

Детали: В МИД России напомнили, что за прошедшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах "были схвачены порядка 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек".

Кроме США, в списке, куда не рекомендуют ехать россиянам, 110 стран.

Напомним: Правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств.

Украинская правда

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Темы: РосcияСША
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