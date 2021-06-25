COVID в Україні: 876 хворих і 2 405 одужань за добу

24 червня в Україні зафіксували 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 53, госпіталізували 489 осіб, одужали 2 405 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували в цей четвер у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Серед нових хворих 36 дітей і 32 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 481 особу, методом ІФА – 9 160 осіб, експрес-тестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 232 790 осіб, із них одужали 2 160 137 осіб, померли 52 234 людини.