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COVID в Украине: 876 больных и 2 405 выздоровевших за сутки

Пятница, 25 июня 2021, 08:31
COVID в Украине: 876 больных и 2 405 выздоровевших за сутки

24 июня в Украине зафиксировали 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 53, госпитализировали 489 человек, выздоровели 2405 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в этот четверг в г. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Среди новых больных 36 детей и 32 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 19 481 человека, методом ИФА – 9 160 человек, экспресс-тестами – 17 079 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 232 790 человек, из них выздоровели 2 160 137 человек, умерли 52 234 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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