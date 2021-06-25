На станції "Майдан Незалежності" пасажир упав на колію метро

Через падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності" в Києві поїзди метрополітену курсують від Теремків до Олімпійської й від Контрактової до Героїв Дніпра.

Джерело: Київський метрополітен, пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Рух поїздів на синій лінії "Теремки" – "Олімпійська" та "Контрактова площа" – "Героїв Дніпра".

Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності".

Деталі: Метрополітен повідомив про інцидент о 9:00, але вже на 9:16 рух поїздів відновили у звичайному режимі.

Згодом у столичній поліції повідомили, що пасажира вдалося витягнути з-під вагону метро, після чого його з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню.

Рух поїздів метрополітену відновили, а правоохоронці встановлюють обставини інциденту.