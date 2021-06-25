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На станції "Майдан Незалежності" пасажир упав на колію метро

П'ятниця, 25 червня 2021, 09:04

Через падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності" в Києві поїзди метрополітену курсують від Теремків до Олімпійської й від Контрактової до Героїв Дніпра. 

Джерело: Київський метрополітенпресслужба поліції Києва

Дослівно: "Рух поїздів на синій лінії "Теремки" – "Олімпійська" та "Контрактова площа" – "Героїв Дніпра". 

Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності".

Деталі: Метрополітен повідомив про інцидент о 9:00, але вже на 9:16 рух поїздів відновили у звичайному режимі.

Згодом у столичній поліції повідомили, що пасажира вдалося витягнути з-під вагону метро, після чого його з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню.

Рух поїздів метрополітену відновили, а правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

УП, оновлено
Теми: Київметро


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