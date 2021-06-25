На станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы метро

Из-за падения пассажира на рельсы на станции "Майдан Независимости" в Киеве поезда метрополитена курсируют от Теремков до Олимпийской и от Контрактовой до Героев Днепра.

Источник: Киевский метрополитен, пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Движение поездов на синей линии "Теремки" – "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" – "Героев Днепра".

Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Независимости".

Детали: Метрополитен сообщил об инциденте в 9:00, но уже на 9:16 движение поездов возобновили в обычном режиме.

Позже в столичной полиции сообщили, что пассажира удалось извлечь из-под вагона метро, после чего его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Движение поездов метрополитена восстановили, а правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.