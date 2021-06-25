Лідери ЄС не виключили нових економічних санкцій проти РФ

Лідери Євросоюзу на саміті виступили за вибіркову взаємодію з Росією, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на висновки саміту.

"Щодо зміцнення нашої стійкості, Європейська рада наголошує на необхідності твердої та скоординованої реакції ЄС та його держав-членів на будь-яку подальшу зловмисну, протизаконну та руйнівну діяльність Росії з використанням всіх наявних в розпорядженні ЄС інструментів та забезпечення координації з партнерами. З цією метою Європейська рада також пропонує Комісії та високому представникові представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції" - йдеться у рішенні саміту.

Лідери наголосили, що у відносинах з Росією Європейський союз прагне до єдиного, довгострокового та стратегічного європейського підходу, заснованого на п'яти керівних принципах.

"Європейська рада запрошує Раду, Комісію та Верховного представника продовжувати виконувати їх у повному обсязі з належним урахуванням цінностей, принципів та інтересів Європейського союзу" - йдеться у висновках саміту.

Європейська рада також закликала Росію повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої суттєвої зміни в позиції ЄС.

Також лідери ЄС підтвердили відкритість Європейського союзу до вибіркової взаємодії з Росією у сферах, що представляють інтерес для ЄС, і запропонували розробити конкретні варіанти, включаючи умови та важелі впливу в цьому відношенні, з метою їх розгляду Радою щодо таких питань, як клімат та навколишнє середовище, здоров'я, а також окремі питання зовнішньої політики та безпеки політичних та багатосторонніх питань, таких як JCPoA, Сирія та Лівія.

У цьому контексті Європейська Рада вивчить формати та умови діалогу з Росією.

Як повідомлялося, лідери Європейського союзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.