Лидеры ЕС не исключили новых экономических санкций против РФ

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с Россией, однако предложили высокому представителю подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выводы саммита.

"Относительно укрепления нашей устойчивости, Европейский совет подчеркивает необходимость твердой и скоординированной реакции ЕС и его государств-членов на любую дальнейшую злонамеренную, противозаконную и разрушительную деятельность России с использованием всех имеющихся в распоряжении ЕС инструментов и обеспечения координации с партнерами. С этой целью Европейский совет предлагает Комиссии и высокому представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции ", - говорится в решении саммита.

Лидеры отметили, что в отношениях с Россией Европейский союз стремится к единому, долгосрочному и стратегическому европейскому подходу, основанному на пяти руководящих принципах.

"Европейский совет приглашает Совет, Комиссию и Верховного представителя продолжать выполнять их в полном объеме с надлежащим учетом ценностей, принципов и интересов Европейского союза", - говорится в выводах саммита.

Европейский совет также призвал Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС.

Также лидеры ЕС подтвердили открытость Европейского союза к выборочному взаимодействию с Россией в сферах, представляющих интерес для ЕС, и предложили разработать конкретные варианты, включая условия и рычаги влияния в этом отношении, с целью их рассмотрения Советом по таким вопросам, как климат и окружающая среда , здоровье, а также отдельные вопросы внешней политики и безопасности, политические и многосторонние вопросы, такие как JCPoA, Сирия и Ливия.

В этом контексте Европейский Совет изучит форматы и условия диалога с Россией.

Как сообщалось, лидеры Европейского союза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.