Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ

П'ятниця, 25 червня 2021, 10:23
Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ
Фото seaforces.org

Глава МЗС Британії Домінік Рааб висловив занепокоєння планами міністерства оборони щодо військового корабля HMS Defender, який цього тижня пройшов водами поблизу Криму.

Про це стало відомо The Telegraph, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ заздалегідь попередив, що Москва може скористатися проходженням HMS Defender через Чорне море за маршрутом, запропонованим міністром оборони Беном Уоллесом.

Джерела видання в Міноборони стверджують, що рішення було передано на Даунінг-стріт, щоб прем'єр-міністр зробив остаточне рішення. Інструкції були передані есмінцю Type-45 у понеділок.

Обговорення в уряді показують, що в запропонованій місії були визначені ризики, хоча, як стверджується, усі сторони підтримали право британського військового корабля здійснювати законний невинний прохід через море.

"Вся суперечка була між Раабом і Уоллесом, після чого питання передали до прем'єр-міністра для прийняття рішення. У понеділок Defender було направлено рішення про те, що він повинен пройти через ці води", – сказало джерело.

Співрозмовники в уряді в четвер увечері наполягали на тому, що в уряді не було розбіжностей щодо запропонованої місії, і пропозиції про протилежне були "необґрунтованими".

Джерело міністерства оборони заявило: "Ми всі одна велика щаслива сім'я". Джерело в МЗС Британії зазначило, що Домінік Рааб "підтримує право HMS Defender на невинне проходження через українські води".

Представник уряду заявив, що маршрут військового корабля був "давно спланованим і повністю відповідав міжнародному праву", додавши: "Маршрут, який було пройдено, був найбільш прямим міжнародно визнаним шляхом між Україною та Грузією".

У четвер прем’єр Борис Джонсон ухилився від підтвердження, чи дозволив він особисто подорож HMS Defender. Виступаючи перед журналістами в казармі в Олдершоті, він сказав: "Це питання міністерства оборони, але якщо ви хочете моєї думки, то цілком доречним було використання міжнародних вод".

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: