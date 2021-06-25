Глава МИД Британии был против прохода эсминца у Крыма, но премьер дал разрешение – СМИ

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность планами министерства обороны насчет военного корабля HMS Defender, который на этой неделе прошел водами вблизи Крыма.

Об этом стало известно The Telegraph, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел заранее предупредил, что Москва может воспользоваться прохождением HMS Defender через Черное море по маршруту, предложенному министром обороны Беном Уоллесом.

Источники в Минобороны утверждают, что решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательное решение. Инструкции были переданы эсминцу Type-45 в понедельник.

Обсуждение в правительстве показывают, что в предложенной миссии были определены риски, хотя, как утверждается, все стороны поддержали право британского военного корабля осуществлять законный невиный проход через море.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, после чего вопрос передали премьер-министру для принятия решения. В понедельник Defender было направлено решение о том, что он должен пройти через эти воды", – сказал источник.

Собеседники в правительстве в четверг вечером настаивали на том, что в правительстве не было разногласий по предложенной миссии, и предположения об обратном были "необоснованными".

Источник министерства обороны заявил: "Мы все одна большая счастливая семья". Источник в МИД Великобритании отметил, что Доминик Рааб "поддерживает право HMS Defender на безобидное прохождение через украинские воды".

Представитель правительства заявил, что маршрут военного корабля был "давно спланированным и полностью соответствовал международному праву", добавив: "Маршрут, который был пройден, был наиболее прямым международно признанным путем между Украиной и Грузией".

В четверг премьер Борис Джонсон уклонился от подтверждения, позволил ли он лично путешествие HMS Defender. Выступая перед журналистами в казарме в Олдершоте, он сказал: "Это вопрос министерства обороны, но если вы хотите моего мнения, то вполне уместным было использование международных вод".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

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