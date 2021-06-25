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Разумков: У відставку не збираюся, мені немає сенсу розпускати чутки

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:01
Разумков: У відставку не збираюся, мені немає сенсу розпускати чутки
Фото Андрія Нестеренка, ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що не планує йти у відставку, а критику чиновників Офісу президента не чув.

Джерело: Разумков на пресконференції у п'ятницю

Деталі: На запитання, чому радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Разумков розпускає чутки про свою відставку, спікер сказав, що не читав таких заяв.

"Я Подоляка не читаю. А щодо відставки, то я не збираюсь у відставку і тому немає сенсу мені розпускати ніякі чутки", – заявив спікер.

"Мені подобається моя робота, я роблю її добре і буду робити, поки це довірятиме мені український народ", – додав Раузмков. 

Цьому передувало: Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк в одному з інтерв'ю коментував чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Дмитра Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука.

На думку Подоляка, спікер зараз замість роботи піариться як перед виборами. Він припустив, що саме оточення Разумкова "вкидає" інформацію щодо його заміни, "щоб опосередковано довести його впливовість та незамінність". 

"Таких планів поки нема, але у нас дуже люблять конспірологію", – додав Подоляк.

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаОфіс президентавибори
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