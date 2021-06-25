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Разумков: В отставку не собираюсь, мне нет смысла распускать слухи

Пятница, 25 июня 2021, 11:01
Фото Андрея Нестеренко, ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что не планирует уходить в отставку, а критику чиновников Офиса президента не слышал.

Источник: Разумков на пресс-конференции в пятницу

Детали: На вопрос, почему советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Разумков распускает слухи о своей отставке, спикер сказал, что не читал таких заявлений.

"Я Подоляка не читаю. А на счет отставки, то я не собираюсь в отставку и поэтому нет смысла мне распускать никакие слухи", – заявил спикер.

"Мне нравится моя работа, я делаю ее хорошо и буду делать, пока это будет доверять мне украинский народ", – добавил Раузмков.

Этому предшествовало: Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк в одном из интервью комментировал слухи о возможной смене главы Верховной Рады с Дмитрия Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука.

По мнению Подоляка, спикер сейчас вместо работы пиарится как перед выборами. Он предположил, что именно окружение Разумкова "вбрасывает" информацию о его замене, "чтобы косвенно доказать его влиятельность и незаменимость".

"Таких планов пока нет, но у нас очень любят конспирологию", – добавил Подоляк.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаОфис президентавиборы


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