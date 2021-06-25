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Разумков: Ініціювати закон про ОП має Зеленський

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:28
Разумков: Ініціювати закон про ОП має Зеленський
Фото ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон, який визначить повноваження Офісу президента, має ініціювати Володимир Зеленський.

Джерело: Разумков на пресконференції 25 червня     

Пряма мова: "Я думаю, що мені не зовсім коректно буде вносити законопроєкт, пов’язаний з діяльністю Офісу президента , але у президента є така можливість – внести законопроєкт про діяльність його Офісу, або ж він може бути підготовлений Офісом".

Деталі: Журналіст "Української правди" зазначив, що чиновники Офісу президента мають великі повноваження і в той же час в Україні немає навіть закону, який би регулював їхню діяльність. Крім того, під час інтерв’ю 24 червня сам Зеленський заявив, що ми живемо де-факто в президентсько-парламентській республіці (за Конституцією, Україна – парламентсько-президентська республіка – ред.).

На це Разумков відповів, що "опікуватись діяльністю Офісу президента – точно не його функціонал", але він додав, що "буде правильно, якщо буде подібний закон (про діяльність і повноваження ОП – ред.).    

Чому це важливо: Наразі Офіс президента де-факто має величезний вплив і повноваження у всіх сферах політичного життя і є єдиним державним органом топ-рівня, чия діяльність не регламентована відповідним законом.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроОфіс президентаЗеленськийзаконодавство
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