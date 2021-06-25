Разумков: Ініціювати закон про ОП має Зеленський

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон, який визначить повноваження Офісу президента, має ініціювати Володимир Зеленський.

Джерело: Разумков на пресконференції 25 червня

Пряма мова: "Я думаю, що мені не зовсім коректно буде вносити законопроєкт, пов’язаний з діяльністю Офісу президента , але у президента є така можливість – внести законопроєкт про діяльність його Офісу, або ж він може бути підготовлений Офісом".

Деталі: Журналіст "Української правди" зазначив, що чиновники Офісу президента мають великі повноваження і в той же час в Україні немає навіть закону, який би регулював їхню діяльність. Крім того, під час інтерв’ю 24 червня сам Зеленський заявив, що ми живемо де-факто в президентсько-парламентській республіці (за Конституцією, Україна – парламентсько-президентська республіка – ред.).

На це Разумков відповів, що "опікуватись діяльністю Офісу президента – точно не його функціонал", але він додав, що "буде правильно, якщо буде подібний закон (про діяльність і повноваження ОП – ред.).

Чому це важливо: Наразі Офіс президента де-факто має величезний вплив і повноваження у всіх сферах політичного життя і є єдиним державним органом топ-рівня, чия діяльність не регламентована відповідним законом.