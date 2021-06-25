Разумков: Инициировать закон об ОП должен Зеленский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон, который определит полномочия Офиса президента, должен инициировать Владимир Зеленский.

Источник: Разумков на пресс-конференции 25 июня

Прямая речь: "Я думаю, что мне не совсем корректно будет вносить законопроект, связанный с деятельностью Офиса президента, но у президента есть такая возможность – внести законопроект о деятельности его Офиса, или же он может быть подготовлен Офисом".

Детали: Журналист "Украинской правды" отметил, что чиновники Офиса президента имеют большие полномочия и в то же время в Украине нет даже закона, который бы регулировал их деятельность. Кроме того, во время интервью 24 июня сам Зеленский заявил, что мы живем де-факто в президентско-парламентской республике (по Конституции, Украина – парламентско-президентская республика – ред.).

На это Разумков ответил, что "заниматься деятельностью Офиса президента – точно не его функционал", но он добавил, что "будет правильно, если будет подобный закон (о деятельности и полномочия ОП – ред.)".

Почему это важно: Cейчас Офис президента де-факто имеет огромное влияние и полномочия во всех сферах политической жизни и является единственным государственным органом топ-уровня, чья деятельность не регламентирована соответствующим законом.