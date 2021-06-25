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Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:35

Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.

"З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться у повідомленні.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Для в'їзду необхідно надати цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

Цей документ має містити наступну інформацію: Персональні дані вакцинованої особи (прізвище, ім’я та дата народження); дата вакцинації, кількість вакцин; назва вакцини; назва захворювання, від якого було зроблено щеплення; інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

Теми: НімеччинаУкраїнатуризмвакцинація


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