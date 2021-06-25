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Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Пятница, 25 июня 2021, 11:35

Германия с 25 июня разрешает въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте посольства Германии в Украине.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Полная вакцинация должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до даты въезда. Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Для въезда необходимо предоставить цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный немецким, английским, французским, итальянским или испанским языками.

Этот документ должен содержать следующую информацию: Персональные данные вакцинированного лица (фамилия, имя и дата рождения); дата вакцинации, количество вакцин; название вакцины; название заболевания, от которого была сделана прививка; информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица/организации.

Темы: ГерманияУкраинатуризмвакцинация


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