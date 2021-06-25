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Окупанти випустили 52 міни забороненого калібру на Луганщині, пошкоджено авто СЦКК

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:49

24 червня російські окупанти інтенсивно обстріляли українські позиції із забороненої зброї поблизу Новотошківського на Луганщині, вогнем пошкоджено автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК.

Джерело: Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню

Деталі: Близько 10.00 російські найманці випустили 52 міни калібру 82 мм та стріляли зі стрілецької зброї. Обстріл вівся із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ.

Внаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань РФ. На щастя, ніхто із українських воїнів не постраждав.

Вказанро, що окупанти вели обстріл саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район.

УС СЦКК наголошує, що попри заборону застосування мінометів калібру 82 мм, відповідно до п. 2 доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонену зброю, яка несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України.

Такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння.

Всі вказані порушення були зафіксовані та задокументовані українською стороною.

За фактом порушень УС СЦКК направлено відповідні ноти на адресу голови СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: війнаЛуганська область


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