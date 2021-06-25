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Оккупанты выпустили 52 мины запрещенного калибра на Луганщине, повреждено авто СЦКК

Пятница, 25 июня 2021, 11:49

24 июня российские оккупанты интенсивно обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия вблизи Новотошковского на Луганщине, огнем поврежден автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Источник: Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня

Детали: Около 10.00 российские наемники выпустили 52 мины калибра 82 мм и стреляли из стрелкового оружия. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

 

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательного группы "Новотошковское" Украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

Указано, что оккупанты вели обстрел именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район.

УС СЦКК отмечает, что несмотря на запрет применения минометов калибра 82 мм, в соответствии с п. 2 дополнения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска продолжают применять запрещенное оружие, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины .

Такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения.

Все указанные нарушения были зафиксированы и задокументированы украинской стороной.

По факту нарушений УС СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес главы СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: войнаЛуганская область


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