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Оккупанты выпустили 52 мины запрещенного калибра на Луганщине, повреждено авто СЦКК

Пятница, 25 июня 2021, 11:49
Оккупанты выпустили 52 мины запрещенного калибра на Луганщине, повреждено авто СЦКК

24 июня российские оккупанты интенсивно обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия вблизи Новотошковского на Луганщине, огнем поврежден автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Источник: Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня

Детали: Около 10.00 российские наемники выпустили 52 мины калибра 82 мм и стреляли из стрелкового оружия. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

 

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательного группы "Новотошковское" Украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

Указано, что оккупанты вели обстрел именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район.

УС СЦКК отмечает, что несмотря на запрет применения минометов калибра 82 мм, в соответствии с п. 2 дополнения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска продолжают применять запрещенное оружие, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины .

Такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения.

Все указанные нарушения были зафиксированы и задокументированы украинской стороной.

По факту нарушений УС СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес главы СММ ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: войнаЛуганская область
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