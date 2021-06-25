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У Тернополі фабрикували довідки з результатами ПЛР-тестів 

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:32

Четверо тернополян підробляли документи про результати ПЛР-тестування на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України.

Джерело: Національна поліція у Тернопільській області 

Деталі: За версією слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям "візового центру", що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. 

Вартість одного підробленого документа коливалася в межах  від 200 до 500 гривень.

Приватні особи використовували фальсифіковані довідки, начебто видані ліцензованим медичним закладом, для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. 

"Оскільки "документи" передавались їм без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів із протидії поширенню пандемії", – зазначає поліція. 

 

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

 

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу за фактами, передбаченими ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності проводили спільно працівники СБУ й Нацполіції під процесуальним керівництвом  Тернопільської окружної прокуратури.

Теми: епідеміяCovid-2019коронавірусТернопільздоров'я


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