Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тернополі фабрикували довідки з результатами ПЛР-тестів 

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:32
У Тернополі фабрикували довідки з результатами ПЛР-тестів 

Четверо тернополян підробляли документи про результати ПЛР-тестування на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України.

Джерело: Національна поліція у Тернопільській області 

Деталі: За версією слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям "візового центру", що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. 

Вартість одного підробленого документа коливалася в межах  від 200 до 500 гривень.

Приватні особи використовували фальсифіковані довідки, начебто видані ліцензованим медичним закладом, для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. 

"Оскільки "документи" передавались їм без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів із протидії поширенню пандемії", – зазначає поліція. 

 

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

 

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу за фактами, передбаченими ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності проводили спільно працівники СБУ й Нацполіції під процесуальним керівництвом  Тернопільської окружної прокуратури.

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміяCovid-2019коронавірусТернопільздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
епідемія
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: