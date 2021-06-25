В Тернополе фабриковали справки с результатам ПЦР-тестов

Четверо тернопольцев подделывали документы о результатах ПЦР-тестирования по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины.

Источник: Национальная полиция в Тернопольской области

Детали: По версии следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали прибыльную схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников.

Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Частные лица использовали сфальсифицированные справки, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением, для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств.

"Поскольку "документы" передавались им без проведения каких-либо медицинских обследований, инфицированные граждане имели возможность избежать карантинных мероприятий по противодействию распространению пандемии", – отмечает полиция.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам совершения незаконной деятельности изъяты десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерная техника.

Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения по фактам, предусмотренным ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Мероприятия по разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводили совместно работники СБУ и Нацполиции под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.