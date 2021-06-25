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За добу в Києві виявили 196 нових хворих на COVID, померла одна жінка

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:46
За добу в Києві виявили 196 нових хворих на COVID, померла одна жінка

У Києві за добу 24 червня виявили 196 хворих на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Минулої доби в місті виявили 196 інфікованих. Померла одна жінка віком 71 рік. Усього за період пандемії в столиці 5186 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 213 030".

Деталі: Серед нових хворих: 109 жінок віком від 27 до 80 років і 7 дівчаток від 9 місяців до 14 років. А також 75 чоловіків віком від 27 до 80 років і 5 хлопчиків від семи місяців до 16 років.

Захворіли також четверо медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 36, в  Оболонському – 28 та в Дарницькому районі - 27 випадків.

Одужали минулої доби 387 киян. Усього коронавірус подолали 203 934 мешканці столиці.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 18 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 49 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 67 людей.

За словами Кличка, в стаціонарах столиці наразі лікуються 252 хворих на коронавірус. 143 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 225 людей. Під апаратами ШВЛ - 6 хворих.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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