За сутки в Киеве обнаружили 196 новых больных COVID, умерла одна женщина

В Киеве за сутки 24 июня обнаружили 196 больных коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга

Прямая речь: "За прошедшие сутки в городе обнаружили 196 инфицированных. Умерла одна женщина в возрасте 71 год. Всего за период пандемии в столице 5 186 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 213 030".

Детали: Среди новых больных: 109 женщин в возрасте от 27 до 80 лет и 7 девочек от 9 месяцев до 14 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 27 до 80 лет и 5 мальчиков от семи месяцев до 16 лет.

Заболели в частности четверо медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 28 и в Дарницком районе - 27 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 387 киевлян. Всего коронавирус преодолели 203 934 жители столицы.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 18 больных коронавирусом. А также госпитализировали 49 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 67 человек.

По словам Кличко, в стационарах столицы сейчас лечатся 252 больных коронавирусом. 143 пациента в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 225 человек. Под аппаратами ИВЛ - 6 больных.