Прем’єр Польщі: Саміт із Путіним став би нагородою за агресію Росії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що занадто рано проводити саміти з РФ і подібна зустріч, яку пропонували Франція і Німеччина, була б нагородою президенту Владіміру Путіну.

Про це він сказав перед початком другого дня саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я і багато інших лідерів, зокрема, країни Балтії, вважаємо, що це передчасно. Сьогодні це була б своєрідна нагорода для президента Росії за його послідовну політику агресії, провокування сусідів, атак різного роду" - сказав Моравецький.

Також він закликав не забувати про війну на сході України і окупацію Криму.

За словами прем’єра, дискусії на саміті розділилися і в результаті було ухвалено висновки, які не містять згадки про можливий саміт.

"Співпраця можлива, але тільки в тих сферах, які вимагають дуже тісної координації і не несуть ризиків, пов’язаних з зовнішньою політикою, наприклад у сфері громадського здоров’я або клімату, чи у питаннях Близького Сходу" - зазначив Моравецький.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.