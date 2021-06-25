Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про "прямий контакт" із Путіним

Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова канцлера Німеччини Ангели Меркель: "Я б хотіла зробити сміливіший крок. Будуть розроблені формати та умови для переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів".

Деталі: Як зазначає видання, ця пропозиція була вилучена з остаточного комюніке після переговорів, заявила Меркель, покидаючи місце проведення саміту в Брюсселі.

ЄС не проводив переговорів на вищому рівні з Путіним з моменту анексії Криму.

Пропозицію Франції та Німеччини також публічно розкритикував Марк Рютте з Нідерландів, який заявив журналістам, що не буде відвідувати жодних переговорів з Путіним.

Румунський президент Клаус Іоанніс заявив, що поки рано говорити про саміт з Росією, а представник Естонії Кая Каллас зазначила, що з подивом виявила, що це питання стоїть на порядку денному.

Що передувало: Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.

Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.