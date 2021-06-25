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Спека в Італії: на півдні температура досягає +45 градусів

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:51

У південних регіонах Італії очікується пік спеки, при цьому в багатьох регіонах температура залишається близько +40 градусів, а в деяких регіонах на півдні майже +45 градусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Найспекотнішими регіонами є Сицилія, Калабрія і Апулія, де очікується, що хвиля тепла досягне свого піку в четвер і п'ятницю.

Влада Сицилії вже повідомила в середу про те, що в деяких районах температура досягла +44,5 градуса.

Висока вологість і запорошене небо створили задушливі умови в південних регіонах, оскільки цього тижня з Північної Африки прийшли теплі потоки повітря.

"Холодна повітряна маса над Західною Європою зустрічає дуже гарячі течії над центральним Середземномор'ям, викликані субтропічним антициклоном, який також приносить з собою пустельний пил, що огортає наш півострів", - сказав метеоролог Джуліо Бетті.

Цього тижня на півночі Італії температури менш екстремальні, хоча пізніше в четвер у деяких районах, особливо в районі Альп, очікуються грози. З суботи очікується невелике зниження температури на півночі і в центрі Італії, а з неділі - на півдні.

У багатьох південних районах на початку наступного тижня температура повинна залишатися в межах 30 градусів, а потім знову підніметься до +40.

Теми: Італія


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