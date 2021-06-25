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Жара в Италии: на юге температура достигает +45 градусов

Пятница, 25 июня 2021, 13:51

В южных регионах Италии ожидается пик жары, при этом во многих регионах температура сохраняется на уровне около 40 градусов, а в некоторых регионах на юге - почти 45 градусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Самими жаркими регионами являются Сицилия, Калабрия и Апулия, где ожидается, что волна тепла достигнет своего пика в четверг и пятницу.

Власти Сицилии уже сообщили в среду, что в некоторых районах температура достигла +44,5 градуса.

Высокая влажность и пыльное небо создали удушающие условия в южных регионах, поскольку на этой неделе из Северной Африки пришли теплые потоки воздуха.

"Холодная воздушная масса над Западной Европой встречает очень горячие течения над центральным Средиземноморьем, вызванные субтропическим антициклоном, который также приносит с собой пыль из пустыни, окутывающую наш полуостров", - сказал метеоролог Джулио Бетти.

На этой неделе на севере Италии температуры менее экстремальные, хотя позже в четверг в некоторых районах, особенно в районе Альп, ожидаются грозы. С субботы ожидается небольшое снижение температуры на севере и в центре Италии, а с воскресенья - на юге.

Во многих южных районах в начале следующей недели температура должна оставаться в пределах 30 градусов, а затем снова поднимется до +40.

Темы: Италия


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