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Майже 40% громадян не вважають Україну незалежною – опитування

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:57

Більшість українців (56%) вважають Україну незалежною, протилежної думки дотримуються 39,5% громадян, проте суверенною нашу державою визначають 67% опитаних, інакше думають 26% українців. 

Джерело: Соціологічне опитування Центру Разумкова проведене в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи" за фінансуванням Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні

Деталі: Так, найбільше тих, хто вважає Україну незалежною проживає на Заході держави – майже 80%. Близько 58% опитаних мешканців Центру також обрали ствердну відповідь. Найменше вважають Україну незалежною на Півдні та Сході держави – 37,5% та 39%. 

Опитування Центру Разумкова
Опитування Центру Разумкова
Знімок екрану

Протилежна ситуація із прихильниками думки про те, що Україна не незалежна. Таких на Заході 15%, у Центрі – 37,8%, на Півдні – 58,3% та 55,6% на Сході. 

Водночас, суверенною визначають Україну більшість мешканців всіх регіонів – від 83% на Заході до 50% на Сході. 

Опитування Центру Разумкова
Опитування Центру Разумкова
Знімок екрану

Окрім того, 60% опитаних вважає Україну демократичною державою, інакше думають 33% українців. 

Ще менше громадян підтримали тезу про те, що Україна є соціальною державою – 41%. Не вважають її такою 45%. 

Найрідше громадяни вважають Україну правовою державою – 36%. Протилежної думки дотримуються 52% українців. 

Дослідження проводилось методом  інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна. Похибка не перевищує 2,3%. 

Українська правда
Теми: опитування


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