Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 40% граждан не считают Украину независимой – опрос

Пятница, 25 июня 2021, 13:57
Почти 40% граждан не считают Украину независимой – опрос

Большинство украинцев (56%) считают Украину независимой, противоположного мнения придерживаются 39,5% граждан, однако суверенным наше государством определяют 67% опрошенных, иначе думают 26% украинцев.

Источник: Социологический опрос Центра Разумкова, что проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу" при финансировании Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине

Детали: Так, больше всего тех, кто считает Украину независимой проживает на Западе страны – почти 80%. Около 58% опрошенных жителей Центра также выбрали утвердительный ответ. Меньше считают Украину независимой на Юге и Востоке страны – 37,5% и 39%.

Опрос Центра Разумкова
Опрос Центра Разумкова
Снимок экрана

Противоположная ситуация со сторонниками мнения о том, что Украина не независима. Таких на Западе 15%, в Центре – 37,8%, на Юге – 58,3% и 55,6% на Востоке.

В то же время, суверенной определяют Украину большинство жителей всех регионов – от 83% на Западе до 50% на Востоке.

Опрос Центра Разумкова
Опрос Центра Разумкова
Снимок экрана

Кроме того, 60% опрошенных считают Украину демократическим государством, иначе думают 33% украинцев.

Еще меньше граждан поддержали тезис о том, что Украина является социальным государством – 41%. Не считают ее таким 45%.

Реже граждане считают Украину правовым государством – 36%. Противоположного мнения придерживаются 52% украинцев.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна. Погрешность не превышает 2,3%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: опрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
опрос
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: