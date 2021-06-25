Почти 40% граждан не считают Украину независимой – опрос

Большинство украинцев (56%) считают Украину независимой, противоположного мнения придерживаются 39,5% граждан, однако суверенным наше государством определяют 67% опрошенных, иначе думают 26% украинцев.

Источник: Социологический опрос Центра Разумкова, что проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу" при финансировании Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине

Детали: Так, больше всего тех, кто считает Украину независимой проживает на Западе страны – почти 80%. Около 58% опрошенных жителей Центра также выбрали утвердительный ответ. Меньше считают Украину независимой на Юге и Востоке страны – 37,5% и 39%.

Опрос Центра Разумкова Снимок экрана

Противоположная ситуация со сторонниками мнения о том, что Украина не независима. Таких на Западе 15%, в Центре – 37,8%, на Юге – 58,3% и 55,6% на Востоке.

В то же время, суверенной определяют Украину большинство жителей всех регионов – от 83% на Западе до 50% на Востоке.

Опрос Центра Разумкова Снимок экрана

Кроме того, 60% опрошенных считают Украину демократическим государством, иначе думают 33% украинцев.

Еще меньше граждан поддержали тезис о том, что Украина является социальным государством – 41%. Не считают ее таким 45%.

Реже граждане считают Украину правовым государством – 36%. Противоположного мнения придерживаются 52% украинцев.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна. Погрешность не превышает 2,3%.