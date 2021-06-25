Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти 40% граждан не считают Украину независимой – опрос

Пятница, 25 июня 2021, 13:57

Большинство украинцев (56%) считают Украину независимой, противоположного мнения придерживаются 39,5% граждан, однако суверенным наше государством определяют 67% опрошенных, иначе думают 26% украинцев.

Источник: Социологический опрос Центра Разумкова, что проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу" при финансировании Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине

Детали: Так, больше всего тех, кто считает Украину независимой проживает на Западе страны – почти 80%. Около 58% опрошенных жителей Центра также выбрали утвердительный ответ. Меньше считают Украину независимой на Юге и Востоке страны – 37,5% и 39%.

Опрос Центра Разумкова
Опрос Центра Разумкова
Снимок экрана

Противоположная ситуация со сторонниками мнения о том, что Украина не независима. Таких на Западе 15%, в Центре – 37,8%, на Юге – 58,3% и 55,6% на Востоке.

В то же время, суверенной определяют Украину большинство жителей всех регионов – от 83% на Западе до 50% на Востоке.

Опрос Центра Разумкова
Опрос Центра Разумкова
Снимок экрана

Кроме того, 60% опрошенных считают Украину демократическим государством, иначе думают 33% украинцев.

Еще меньше граждан поддержали тезис о том, что Украина является социальным государством – 41%. Не считают ее таким 45%.

Реже граждане считают Украину правовым государством – 36%. Противоположного мнения придерживаются 52% украинцев.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна. Погрешность не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: опрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

фото, видеоВ Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Новости 25 июня: саммит с Путиным, разрешение на въезд в Германию

фото, видеоАктивисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве

С Зеленским и 7 тысячами депутатов: "Слуги" запланировали масштабный форум

видеоВ Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома и напугала людей

Все новости...
опрос
В свежем президентском рейтинге Зеленский опережает соперников
Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко
Украинцы относятся к Сталину втрое хуже россиян
Последние новости
03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку коронавируса
02:56
Через коронавирус Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию
02:23
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск
01:42
"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы руссиян" – посол Германии на претензии Данилова
01:14
Национальным интересом США является решение ядерной проблемы Ирана – Блинкен
00:35
Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России
23:54
Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев
23:20
Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы
22:58
Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали
22:36
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Все новости...