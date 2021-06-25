Українцям найбільше не вистачає справедливого суду – соціологи

Українці переконані, що найгірше в країні дотримуються права на справедливий, відкритий і незалежний суд, права на соціальну та медичну допомогу, на працю та справедливу винагороду.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня

Дослівно: "Найгірше оцінюється дотримання таких прав та принципів: права на справедливий, відкритий і незалежний суд, презумпції невинуватості у кримінальному праві, права на соціальну та медичну допомогу, на соціальне забезпечення, на працю та справедливу винагороду (дотримання цих прав і принципів оцінюється в діапазоні від 2,6 до 2,9 бала за 5-бальною шкалою)".

Деталі: Найкраще громадяни оцінюють дотримання в Україні права на свободу пересування, на життя, на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу мирних зборів, на освіту тощо (дотримання цих прав і принципів оцінюється в діапазоні від 3,5 до 3,7 бала за 5-бальною шкалою).

Соціологи відзначають, що, порівняно з 2006 і 2011 роками, коли проводилися аналогічні опитування, покращилася оцінка громадян дотримання прав: на захист дітей та підлітків, на охорону здоров'я, на освіту, на працю та справедливу винагороду, на соцзабезпечення, на соціальну та меддопомогу.

Повідомляється, що жителі Західного регіону оцінюють дотримання більшості прав вище, ніж жителі інших регіонів. Також чим молодші респонденти, тим вище вони оцінюють дотримання всіх конституційних прав в Україні.

Дослідження проходило з 11 по 16 червня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.