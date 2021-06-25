Украинцам больше всего не хватает справедливого суда – социологи

Украинцы убеждены, что худшее в стране соблюдаются право на справедливый, открытый и независимый суд, право на социальную и медицинскую помощь, на труд и справедливое вознаграждение.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня

Дословно: "Хуже всего оценивается соблюдение этих прав и принципов: права на справедливый, открытый и независимый суд, презумпции невиновности в уголовном праве, права на социальную и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, на труд и справедливое вознаграждение (соблюдение этих прав и принципов оценивается в диапазоне от 2,6 до 2,9 балла по 5-балльной шкале)".

Детали: Лучше всего граждане оценивают соблюдение в Украине права на свободу передвижения, на жизнь, на свободу слова, мысли, совести и религии, на свободу мирных собраний, на образование и т.д. (соблюдение этих прав и принципов оценивается в диапазоне от 3,5 до 3,7 балла по 5-балльной шкале).

Социологи отмечают, что по сравнению с 2006 и 2011 годами, когда проводились аналогичные опросы, улучшилась оценка граждан соблюдения прав: на защиту детей и подростков, на здравоохранение, на образование, на труд и справедливое вознаграждение, на соцобеспечение, на социальную и медпомощь.

Сообщается, что жители Западного региона оценивают соблюдение большинства прав выше, чем жители других регионов. Также чем моложе респонденты, тем выше они оценивают соблюдение всех конституционных прав в Украине.

Исследование проходило с 11 по 16 июня. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.