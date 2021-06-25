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Число жертв торнадо у Чехії зросло до п’яти

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:00

В результаті торнадо у чеських регіонах Годонін і Бржецлав загинули п’ять людей, раніше повідомлялося про три жертви.

Про це повідомив речник поліції Павел Шваб, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Він не вказав, як і де загинули люди. "Але ми підтверджуємо п'ять жертв", - сказав він.

Повідомляється про понад 80 поранених у лікарнях. "У нас в основному синці, садна. Але люди також перебувають у поганому психічному стані", - сказала речниця південноморавської служби порятунку Міхаела Ботова.

Губернатор Південної Моравії Ян Гроліх заявив після засідання регіонального кризового штабу, що пожежники вже пройшли через постраждалі від торнадо села і не очікують, що рятувальники знайдуть більше поранених або загиблих.

 

Зараз, за його словами, необхідно прибрати речі, підірвані бурею, на дахах або у кронах дерев, які можуть на когось впасти. Він закликав волонтерів не їхати до постраждалих громад, щоб не ускладнювати роботу пожежників.

 

У четвер ввечері шторми накрили Південну Моравію, і з’явився торнадо. Найбільше постраждали села Моравська Нова Весь, Грушки, Лужице та Мікульчиці. Їх практично зрівняло з землею. На місці працюють сотні поліцейських, рятувальників та пожежників. За даними поліції, шторми зруйнували сотні будинків, і збитки складають від десятків до сотень мільйонів чеських крон.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіяпогода
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