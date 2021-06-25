Число жертв торнадо в Чехии возросло до пяти

В результате торнадо в чешских районах Годонин и Бржецлав погибли пять человек, ранее сообщалось о трех жертвах.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Павел Шваб, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Он не указал, как и где погибли люди. "Но мы подтверждаем пять жертв", - сказал он.

Сообщается о более 80 раненых в больницах. "У нас в основном синяки, ссадины. Но люди также находятся в плохом психическом состоянии", - сказала пресс-секретарь Южноморавской службы спасения Михаэла Ботова.

Губернатор Южной Моравии Ян Грол заявил после заседания регионального кризисного штаба, что пожарные уже прошли через пострадавшие от торнадо села и не ожидают, что спасатели найдут больше раненых или погибших.

Сейчас, по его словам, необходимо убрать вещи, занесенные бурей на крыши или в кроны деревьев, поскольку они могут на кого-то упасть. Он призвал волонтеров не ехать в пострадавшие общины, чтобы не усложнять работу пожарных.

В четверг вечером шторм накрыл Южную Моравию, и возник торнадо. Больше всего пострадали села Моравская Нова Весь, Груши, Лужице и Микульчицы. Их практически сравняло с землей. На месте работают сотни полицейских, спасателей и пожарных. По данным полиции, стихия разрушила сотни домов, и убытки составляют от десятков до сотен миллионов чешских крон.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил в Брюсселе о помощи для пострадавших районов от Фонда солидарности ЕС.