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Польська партія влади втрачає парламентську більшість

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:22

У Польщі троє депутатів покинули фракцію правлячої партії "Право і справедливість" у Сеймі, тим самим позбавляючи її парламентської більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Депутати Збігнев Гіжинський, Малгожата Яновська та Аркадіуш Чарторийський оголосили на пресконференції, що покидають фракцію "Права та справедливості".

"Ми вирішили залишити фракцію "ПіС" та створити власне незалежне парламентське коло під назвою "Польський вибір", - повідомив Збігнев Гіжинський.

Депутати висловили незгоду зі зміною позицій керівної партії, з якими вона йшла на вибори. Гіжинський також розкритикував нові приписи щодо карантину для людей, які прибувають з-за меж Шенгену.

Водночас депутати заявили, що їх група не буде повністю опозиційною.

Фракція "Права і справедливості, яка досі мала більшість, наразі матиме 229 членів. Однак важливо, що серед них є депутати від "Згоди" Ярослава Говіна, які не завжди голосують, як депутати від "Права і справедливості".

Теми: Польща


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