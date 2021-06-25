Польская партия власти теряет парламентское большинство

В Польше трое депутатов покинули фракцию правящей партии "Право и справедливость" в Сейме, тем самым лишая ее парламентского большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Депутаты Збигнев Гижинський, Малгожата Яновская и Аркадиуш Чарторыйский объявили на пресс конференции, что покидают фракцию "Права и справедливости".

"Мы решили покинуть фракцію "ПиС "и создать собственное независимое парламентское круг под названием "Польский выбор ", - сообщил Збигнев Гижинський.

Депутаты выразили несогласие с изменением позиций правящей партии, с которыми она шла на выборы. Гижинський также раскритиковал новые предписания о карантине для людей, прибывающих из-за пределов Шенгена.

В то же время депутаты заявили, что их группа не будет полностью оппозиционной.

Фракция "Права и справедливости, которая до сих пор имела большинство, будет состоять из 229 членов. Однако важно, что среди них есть депутаты от "Согласия" Ярослава Говин, которые не всегда голосуют, как депутаты от "Права и справедливости".