Кримінального авторитета з санкційного списку РНБО видворили з України

Кримінального авторитета "Вато Кіпіані", який потрапив у санкційний список РНБО, примусово депортували в Грузію.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: 25 червня правоохоронці примусово повернули "авторитета" до країни його походження. Його включили до санкційного списку РНБО як особу, яка своїми діями може становити загрозу для нацбезпеки держави та громадян.

Також "авторитету" заборонили в’їзд на територію України.

42-річного чоловіка неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

Повідомляється, що в Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "ворів в законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.