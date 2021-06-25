Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Криминального авторитета "Вато Кипиани", который попал в санкционный список СНБО, принудительно депортировали в Грузию.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: 25 июня правоохранители принудительно вернули "авторитета" в страну его происхождения. Его включили в санкционный список СНБО как человека, который своими действиями может представлять угрозу для нацбезопасности государства и граждан.

Также "авторитету" запретили въезд на территорию Украины.

42-летнего мужчину неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства.

Сообщается, что в Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.