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Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Пятница, 25 июня 2021, 15:33
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Криминального авторитета "Вато Кипиани", который попал в санкционный список СНБО, принудительно депортировали в Грузию.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: 25 июня правоохранители принудительно вернули "авторитета" в страну его происхождения. Его включили в санкционный список СНБО как человека, который своими действиями может представлять угрозу для нацбезопасности государства и граждан.

Также "авторитету" запретили въезд на территорию Украины.

42-летнего мужчину неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства.

 

Сообщается, что в Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

Украинская правда

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Темы: СНБОГрузияполиция
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