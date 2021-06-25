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41% росіян виступають за повернення смертної кари – це максимум з 2002 року

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:59
41% росіян виступають за повернення смертної кари – це максимум з 2002 року
Фото topcor.ru

41% росіян вважають, що варто відновити смертну кару "як це було на початку 1990-х років" – це максимальний показник з 2002 року, коли про повернення смертної кари говорили 49% опитаних.

Джерело: результати опитування "Левада-центру"

Дослівно: "Цей показник, досягнувши мінімуму в 31% в 2015 році, виріс на 10 п.п. за 6 років. Одночасно з цим частка тих, хто вважає, що потрібно зберегти нинішнє становище, скоротилася з 27% влітку 2015 року до 20% в 2021 році. 17% вважають, що смертну кару потрібно повністю скасувати, 16% впевнені – потрібно розширити застосування смертної кари". 

 

Деталі: Найчастіше, на думку росіян, до смертної кари потрібно засуджувати за:

  • зґвалтування неповнолітніх (73%),
  • серійні вбивства (67%),
  • тероризм і підготовку державного перевороту (49%),
  • умисне вбивство (43%),
  • торгівлю наркотиками (31%).

Соціологи відзначають, що цей список не змінився протягом останнього десятиліття. 

 

За відновлення смертної кари виступають в основному представники старших груп респондентів: 48% в групі 55 років і старше, 45% в групі 40-54 роки.

Прихильниками повного скасування смертної кари в основному виступають наймолодші респонденти – 32% у віці 18-24 роки.

 

48% росіян вважають, що домогтися зниження злочинності можна посиленням покарань (+3 п. п. з 2019 року).

Ще 38% переконані, що повинна допомогти якісніша робота правоохоронних органів (-6 п. п. з 2019 року).

40% вважають, що потрібно підвищувати загальний добробут людей (+2 п.п. з 2019 року – у межах статистичної похибки).

Для довідки: Смертна кара в Росії здійснювалася через розстріл. Остання страта в Росії відбулася 2 вересня 1996 року.

Українська правда

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Теми: соціологіяРосія
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