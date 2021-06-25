41% россиян выступают за возвращение смертной казни – это максимум с 2002 года

41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь "как это было в начале 1990 х годов" – это максимальный показатель с 2002 года, когда о возвращении смертной казни говорили 49% опрошенных.

Источник: результаты опроса "Левада-центра"

Дословно: "Этот показатель, достигнув минимума в 31% в 2015 году, вырос на 10 п.п. за 6 лет. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно сохранить нынешнее положение, сократилась с 27% летом 2015 года до 20% в 2021 году. 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены – нужно расширить применение смертной казни".

Детали: Чаще всего, по мнению россиян, к смертной казни нужно приговаривать за:

изнасилование несовершеннолетних (73%),

серийные убийства (67%),

терроризм и подготовку государственного переворота (49%),

умышленное убийство (43%),

торговлю наркотиками (31%).

Социологи отмечают, что этот список не изменился в течение последнего десятилетия.

За восстановление смертной казни выступают в основном представители старших групп респондентов: 48% в группе 55 лет и старше, 45% в группе 40-54 года.

Сторонниками полной отмены смертной казни в большей степени выступают самые молодые респонденты – 32% в возрасте 18-24 года.

48% россиян считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3 п. п. с 2019 года).

Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6 п. п. с 2019 года).

40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2 п.п. с 2019 года – в пределах статистической погрешности).

Для справки: Смертная казнь в России осуществлялась через расстрел. Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года.