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Меркель шкодує, що ЄС відмовився від саміту з Путіним

П'ятниця, 25 червня 2021, 16:03

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що її колеги з ЄС не прийняли франко-німецьку пропозицію по організації зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це вона сказала на брифінгу за підсумками саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Меркель, однак, вважає позитивним моментом, що обговорення "принаймні буде продовжено".

Вона відкинула аргумент критиків, таких як прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який сказав, що запрошення російського лідера на саміт буде незаслуженої "нагородою".

Меркель зазначила, що президент США Джо Байден зміг провести "дуже серйозну розмову" з Путіним, і "у мене не було враження, що це було нагородою для президента Росії".

"Це обговорення показало мені, що, можливо, з європейської точки зору недостатньо, щоб про такі переговори розповідав президент Сполучених Штатів", - сказала вона.

Вона також додала, що багато країн ЄС ведуть діалог з Росією на двосторонній основі. "Я не бачу переваги в тому, щоб кожен робив це на двосторонній основі, а ми, як союз, не вели такі діалоги", - сказала Меркель.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Теми: МеркельПутінЄСРосіяНімеччина


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