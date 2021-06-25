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Меркель сожалеет, что ЕС отказался от саммита с Путиным

Пятница, 25 июня 2021, 16:03
Меркель сожалеет, что ЕС отказался от саммита с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что ее коллеги из ЕС не приняли франко-германское предложение по организации встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она сказала на брифинге по итогам саммита ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Меркель, однако, считает положительным моментом, что обсуждение "по крайней мере будет продолжено".

Она отвергла аргумент критиков, таких как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сказал, что приглашение российского лидера на саммит будет незаслуженной "наградой".

Меркель отметила, что президент США Джо Байден смог провести "очень серьезный разговор" с Путиным, и "у меня не было впечатления, что это было наградой для президента России".

"Это обсуждение показало мне, что, возможно, с европейской точки зрения недостаточно, чтобы о таких переговорах рассказывал президент Соединенных Штатов", - сказала она.

Она также добавила, что многие страны ЕС ведут диалог с Россией на двусторонней основе. "Я не вижу преимущества в том, чтобы каждый делал это на двусторонней основе, а мы, как союз, не вели такие диалоги", - сказала Меркель.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.

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Темы: МеркельПутинЕСРосcияГермания
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