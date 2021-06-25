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Наслідки торнадо у Чехії: з'явилося відео зруйнованих сіл

П'ятниця, 25 червня 2021, 16:52
Наслідки торнадо у Чехії: з'явилося відео зруйнованих сіл
Gettty Images

У Чехії служби порятунку, пожежники, військові та поліція долають наслідки руйнівного торнадо, що пронісся у четвер ввечері в Південній Моравії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Найбільше від стихії постраждали райони Годонін і Бржецлав. У соцмережах з’явилися кадри руйнувань, на яких видно, зокрема, що у селі Грушки всі будинки частково або повністю зруйновані.

За останніми даними загинули п’ятеро людей, повідомляється про понад 80 поранених у лікарнях. Губернатор Південної Моравії Ян Гроліх заявив, що рятувальники вже пройшли через постраждалі від торнадо села і не очікують, що рятувальники знайдуть більше поранених або загиблих.

Стихійне лихо в Південній Моравії підняло безпрецедентну хвилю солідарності з жертвами та постраждалими громадами.

Люди за кілька годин надіслали десятки мільйонів крон на допомогу постраждалим. У другій половині дня люди вносили понад 10 мільйонів крон (близько 390 тисяч євро) на годину.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш попросив у Брюсселі про допомогу для постраждалих районів з боку Фонду солідарності ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіянадзвичайна подія
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