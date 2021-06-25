Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Последствия торнадо в Чехии: появилось видео разрушенных сел

Пятница, 25 июня 2021, 16:52
Gettty Images

В Чехии службы спасения, пожарные, военные и полиция преодолевают последствия разрушительного торнадо, пронесшегося в четверг вечером в Южной Моравии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Больше всего от стихии пострадали районы Годонин и Бржецлав. В соцсетях появились кадры разрушений, на которых видно, в частности, что в селе Грушки все дома частично или полностью разрушены.

По последним данным погибли пять человек, сообщается о более 80 раненых в больницах. Губернатор Южной Моравии Ян Грол заявил, что спасатели уже прошли через пострадавшие от торнадо села и не ожидают, что спасатели найдут больше раненых или погибших.

Стихийное бедствие в Южной Моравии подняло беспрецедентную волну солидарности с жертвами и пострадавшими общинами.

Люди за несколько часов прислали десятки миллионов крон в помощь пострадавшим. Во второй половине дня люди вносили более 10 млн крон (около 390 тыс. евро) в час.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил в Брюсселе о помощи для пострадавших районов со стороны Фонда солидарности ЕС.

Темы: Чехиячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

фото, видеоВ Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Новости 25 июня: саммит с Путиным, разрешение на въезд в Германию

фото, видеоАктивисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве

С Зеленским и 7 тысячами депутатов: "Слуги" запланировали масштабный форум

видеоВ Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома и напугала людей

Все новости...
Чехия
Число жертв торнадо в Чехии возросло до пяти
Как на поле боя: торнадо в Чехии унес жизни не менее трех человек
По Чехии пронесся торнадо: разрушены деревни, сотни пострадавших
Последние новости
03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку коронавируса
02:56
Через коронавирус Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию
02:23
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск
01:42
"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы руссиян" – посол Германии на претензии Данилова
01:14
Национальным интересом США является решение ядерной проблемы Ирана – Блинкен
00:35
Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России
23:54
Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев
23:20
Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы
22:58
Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали
22:36
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Все новости...