Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У будівлі київського річвокзалу з’явиться американський університет

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:01
У будівлі київського річвокзалу з’явиться американський університет
Фото: Посольство США в Україні

У будівлі столичного річкового вокзалу відкриють Американський університет. 

Джерело: Посольство США в Україні у Twitter, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець у Facebook та у коментарі для УП

Пряма мова Білоцерковця: "Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі".

 
Facebook Білоцерковця

Деталі: Займаються створенням університету американські та українські інвестори. Перших представляє Курт Волкер, який раніше був спецпредставник Держдепу з питань України. 

 
Facebook Білоцерковця

Прийшов на презентацію і міський голова Києва Віталій Кличко. Він заявив, що місто повністю підтримуватиме цей проєкт. 

Планується, що перших студентів університет прийме з наступного навчального року після реставрації історичної будівлі. 

У Посольстві США також привітали спільний проєкт та заявили, що це чудова можливість для розвитку освіти в України. 

За словами Білоцерковця, доступ у киян до будівлі буде завжди, незважаючи на розташування там університету. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: освітаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
освіта
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: