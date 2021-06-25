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У будівлі київського річвокзалу з’явиться американський університет

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:01
Фото: Посольство США в Україні

У будівлі столичного річкового вокзалу відкриють Американський університет. 

Джерело: Посольство США в Україні у Twitter, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець у Facebook та у коментарі для УП

Пряма мова Білоцерковця: "Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі".

 
Facebook Білоцерковця

Деталі: Займаються створенням університету американські та українські інвестори. Перших представляє Курт Волкер, який раніше був спецпредставник Держдепу з питань України. 

 
Facebook Білоцерковця

Прийшов на презентацію і міський голова Києва Віталій Кличко. Він заявив, що місто повністю підтримуватиме цей проєкт. 

Планується, що перших студентів університет прийме з наступного навчального року після реставрації історичної будівлі. 

У Посольстві США також привітали спільний проєкт та заявили, що це чудова можливість для розвитку освіти в України. 

За словами Білоцерковця, доступ у киян до будівлі буде завжди, незважаючи на розташування там університету. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

Українська правда
Теми: освітаКиїв


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