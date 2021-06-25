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В здании киевского речвокзала появится американский университет

Пятница, 25 июня 2021, 17:01
В здании киевского речвокзала появится американский университет
Фото: Посольство США в Украине

В Киеве в здании речного вокзала на Почтовой площади откроют Американский университет.

Источник: Посольство США в Украине в Twitter, советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец в Facebook и в комментарии для УП

Прямая речь Белоцерковца: "Скоро в городе появится университет мирового уровня – "Американ Юниверсити Киев"(АЮК) в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США. Новый ВУЗ будет располагаться в здании речного вокзала на Почтовой площади".

 

Детали: Занимаются созданием университета американские и украинские инвесторы. Первых представляет Курт Волкер, который ранее был спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины.

 

Пришел на презентацию и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что город полностью поддерживает этот проект.

Планируется, что первых студентов университет примет со следующего учебного года после реставрации исторического здания.

В Посольстве США также приветствовали совместный проект и заявили, что это прекрасная возможность для развития образования в Украине.

По словам Белоцерковца, доступ у киевлян в здание будет всегда, несмотря на расположение там университета.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.

Украинская правда

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Темы: образованиеКиев
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