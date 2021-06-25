Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Львові потяг "забув" на вокзалі пасажирів: поїхали лише валізи

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:17

У поїзда Івано-Франківськ – Київ сталася технічна затримка на проміжній станції у Львові, на час якої людям запропонували "годинку прогулятися". Втім, технічні проблеми було вирішено раніше, і потяг рушив далі без кількох пасажирів.

Джерело: сайт "Укрзалізниці", ТСН

Деталі: Як розповіла ТСН одна з постраждалих пасажирок, під час зупинки у Львові до потяга №750  вирішили дочепити вагон із пасажирами, які їдуть з Відня. А тому провідники повідомили, що у людей є година часу і вони можуть погуляти. Проте згодом поїзд рушив передчасно, не попередивши про це всіх пасажирів. Як наслідок, речі людей поїхали у Київ, тоді як люди залишились чекати у Львові.

За даними "Укрзалізниці", усього від поїзда відстали 7 пасажирів, які вже іншими рейсами прямують до Києва. Речі пасажирів, які поїхали без господарів, буде збережено на вокзалі у Києві, допоки їх не заберуть. При цьому, за словами все тієї ж пасажирки, в "Укрзалізниці" полишеним подорожуючим запропонували їхати іншим потягом у Київ, проте не в купе, а в кабіні машиніста.

В УЗ пообіцяли, що проведуть службову перевірку ситуації, і попросили вибачення за незручності. А пасажирам пояснили, що їм було оголошено лише "орієнтовний час затримки поїзда", і в таких випадках "пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися".

Українська правда
Теми: УкрзалізницяскандалЛьвів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

фото, відеоУ Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих: троє вбитих

Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини

фото, відеоАктивісти намагаються зірвати концерт Басти у Києві

Із Зеленським та 7 тисячами депутатів: "Слуги" запланували масштабний форум

відеоУ Британії українська "Мрія" випадково "здула" огорожу аеродрому і налякала людей

Усі новини...
Укрзалізниця
Перші 20 нових вагонів від Крюківського заводу УЗ отримає цьогоріч
Укрзалізниця призначила 10 додаткових потягів до та з Києва на свята
У Києві "мінували" Центральний і Південний залізничні вокзали
Останні новини
03:45
Канада заявляє, що штам Delta може спричинити новий спалах коронавірусу
02:56
Через коронавірус Німеччина внесла у список "небезпечних зон" Росію і Португалію
02:23
Байден запевнив президента Афганістану в підтримці після виведення військ
01:42
"Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян" – посол Німеччини на закиди Данілова
01:14
Національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми Ірану – Блінкен
00:35
Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії
23:54
З Греції вивезли майже 200 застряглих українців
23:20
Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці
22:58
Військові Бундесверу поранені в результаті нападу на патруль ООН в Малі
22:36
Group DF обіцяє надалі працювати попри санкції проти Фірташа
Усі новини...