У Львові потяг "забув" на вокзалі пасажирів: поїхали лише валізи

У поїзда Івано-Франківськ – Київ сталася технічна затримка на проміжній станції у Львові, на час якої людям запропонували "годинку прогулятися". Втім, технічні проблеми було вирішено раніше, і потяг рушив далі без кількох пасажирів.

Джерело: сайт "Укрзалізниці", ТСН

Деталі: Як розповіла ТСН одна з постраждалих пасажирок, під час зупинки у Львові до потяга №750 вирішили дочепити вагон із пасажирами, які їдуть з Відня. А тому провідники повідомили, що у людей є година часу і вони можуть погуляти. Проте згодом поїзд рушив передчасно, не попередивши про це всіх пасажирів. Як наслідок, речі людей поїхали у Київ, тоді як люди залишились чекати у Львові.

За даними "Укрзалізниці", усього від поїзда відстали 7 пасажирів, які вже іншими рейсами прямують до Києва. Речі пасажирів, які поїхали без господарів, буде збережено на вокзалі у Києві, допоки їх не заберуть. При цьому, за словами все тієї ж пасажирки, в "Укрзалізниці" полишеним подорожуючим запропонували їхати іншим потягом у Київ, проте не в купе, а в кабіні машиніста.

В УЗ пообіцяли, що проведуть службову перевірку ситуації, і попросили вибачення за незручності. А пасажирам пояснили, що їм було оголошено лише "орієнтовний час затримки поїзда", і в таких випадках "пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися".