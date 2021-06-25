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Во Львове поезд "забыл" на вокзале пассажиров: поехали только чемоданы

Пятница, 25 июня 2021, 17:17

У поезда Ивано-Франковск - Киев произошла техническая задержка на промежуточной станции во Львове, на время которой людям предложили "часок прогуляться". Однако технические проблемы были решены ранее запланированного, и поезд уехал без нескольких пассажиров.

Источник: сайт "Укрзализныци", ТСН

Детали: Как рассказала ТСН одна из пострадавших пассажирок, во время остановки во Львове к поезду №750 решили прицепить вагон с пассажирами, которые едут из Вены. Поэтому проводники сообщили, что у людей есть час времени и они могут погулять. Однако впоследствии поезд тронулся преждевременно, не предупредив об этом всех пассажиров. Как следствие, вещи людей поехали в Киев, тогда как люди остались ждать во Львове.

По данным "Укрзализныци", всего от поезда отстали 7 пассажиров, которые уже другими рейсами направляются в Киев. Вещи же пассажиров, которые поехали без хозяев, будут храниться на вокзале в Киеве, пока их не заберут. При этом, по словам все той же пассажирки, в "Укрзализныце" брошенным путешественникам предложили ехать другим поездом в Киев, но не в купе, а в кабине машиниста.

В УЗ пообещали, что проведут служебную проверку ситуации, и попросили прощения за неудобства. А пассажирам объяснили, что им было объявлено лишь "ориентировочное время задержки поезда", и в таких случаях "пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться".

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяскандалЛьвов


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