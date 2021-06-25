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ЄС погодив продовження на пів року економічних санкцій проти Росії

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:23

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на пів року. 

Про це заявив в п'ятницю голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який грунтується на 5 керівних принципах. Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", - заявив голова Євроради у своєму Twitter.

Мішель додав, що ЄС буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.

Євросоюз запровадив свої найсильніші санкції в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіясанкції
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