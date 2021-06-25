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ЕС согласовал продление на полгода экономических санкций против России

Пятница, 25 июня 2021, 17:23

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились продлить экономические санкции против России на полгода.

Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на 5 руководящих принципах. Мы продолжили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений", - заявил председатель Евросовета в своем Twitter.

Мишель добавил, что ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.

Евросоюз ввел свои самые сильные санкции в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.

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Темы: ЕСРосcиясанкции
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