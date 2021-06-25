Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посли Франції і Німеччини пояснювали в МЗС ідею відновлення самітів ЄС-Росія

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:54

До МЗС України у п’ятницю було запрошено послів Німеччини та Франції в Україні для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС-РФ.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей. 

У відповідь посли відзначили, що це була лише ідея для обговорення у контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії на засіданні Європейської ради 24 червня. Зазначена пропозиція в кінцевому результаті не була підтримана. 

Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. 

Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням, додали в МЗС.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Теми: ФранціяНімеччинаРосіяМЗСЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ

Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

"Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян" – посол Німеччини на закиди Данілова

Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

фото, відеоУ Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих: троє вбитих

Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини

Усі новини...
Франція
Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"
Макрон за "вимогливий діалог" ЄС із Путіним
Партія Макрона зазнала серйозної поразки на місцевих виборах у Франції
Останні новини
06:40
Росія б’є рекорди за смертністю від коронавірусу
06:10
Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ
05:43
Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО
04:45
Байден призначив спеціального посланця з питань дотримання прав ЛГБТ
03:45
Канада заявляє, що штам Delta може спричинити новий спалах covid
02:56
Через коронавірус Німеччина внесла у список "небезпечних зон" Росію і Португалію
02:23
Байден запевнив президента Афганістану в підтримці після виведення військ
01:42
"Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян" – посол Німеччини на закиди Данілова
01:14
Національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми Ірану – Блінкен
00:35
Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії
Усі новини...