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Послы Франции и Германии объясняли в МИД идею восстановления саммитов ЕС-Россия

Пятница, 25 июня 2021, 17:54

В МИД Украины в пятницу пригласили послов Германии и Франции в Украине для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.

В ответ послы отметили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня. Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменными друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием, добавили в МИД.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.

Темы: ФранцияГерманияРосcияМИДЕС


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